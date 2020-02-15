Спасатели объявили о завершении эвакуации из шахты в Белгородской области

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Эвакуация горняков из шахты в Белгородской области, где в субботу произошло задымление, завершена, сообщили "Интерфаксу" в МЧС России.

По данным спасателей, выведены все рабочие. В безопасном месте в шахте остаются восемь человек обслуживающего персонала для поддержания ее работоспособности, отметили в ведомстве.

Предварительно, пострадавших нет, сказали в МЧС.

Ранее в ведомстве сообщили, что из шахты вывели 237 человек.

На сайте Главного управления МЧС по Белгородской области сообщается, что в 9:52 на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о задымлении вентиляционного отсека шахты горно-обогатительного комбината в поселке Яковлево. К месту направили два отделения военизированной горноспасательной части.