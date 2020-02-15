Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:58

"Сухой" обратится в прокуратуру по поводу видео с неисправным трапом SSJ-100

"Сухой" обратится в прокуратуру по поводу видео с неисправным трапом SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) обратятся в правоохранительные органы и прокуратуру после публикации видео, на котором неправильно срабатывает надувной трап самолета SSJ-100.

"Налицо очередной виток кампании по дискредитации продукции российского авиастроения", - отмечают в пресс-службе ГСС, добавив, что на записи "абсолютно точно зафиксированы не испытания, которые регулярно проводит производитель".

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что испытания в разных режимах проходят на специальных площадках с профессиональной фиксацией данных.

"Когда, кем и где сделаны съемки, как обслуживается данный самолет - непонятно. Авиакомпания пока отказывается от комментариев по поводу данной ситуации", - отметили там.

Компания потребует найти автора записи, определить обстоятельства съемки и ее распространения. "Необходимо разобраться, на каком основании неустановленные лица на борту самолета спровоцировали выброс надувного трапа и почему устройство сработало некорректно", - заявили в пресс-службе.

Ранее авиаэксперт Вадим Лукашевич опубликовал на своей странице в фейсбуке видеозапись, на которой при выбросе надувного трапа происходит сбой. Он сопроводил публикацию сообщением, согласно которому "Аэрофлот" по инициативе ГСС 5 и 7 февраля провел испытания надувных трапов в реальных условиях, и они прошли неудачно: два трапа якобы перевернулись, один порвался, а штатно сработал только четвертый.

Гражданские самолеты Сухого SSJ-100

Новости

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Спасатели объявили о завершении эвакуации из шахты в Белгородской области

Из задымленной шахты в Белгородской области вывели более двухсот человек

В Центре им. Рогачева сообщили об исчезновении с рынка лекарств для онкобольных детей

МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года

МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года

МВД объяснило удар в живот активистке Дарье Сосновской на акции протеста

Фильм Дудя про ВИЧ одобрили в Минздраве

Что произошло за день: пятница, 14 февраля

Дерипаска отшутился в ответ на публикацию Financial Times об отмывании средств

Дерипаска отшутился в ответ на публикацию Financial Times об отмывании средств

Суд в четыре раза увеличил Кержакову неустойку по алиментам

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');