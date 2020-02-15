"Сухой" обратится в прокуратуру по поводу видео с неисправным трапом SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) обратятся в правоохранительные органы и прокуратуру после публикации видео, на котором неправильно срабатывает надувной трап самолета SSJ-100.

"Налицо очередной виток кампании по дискредитации продукции российского авиастроения", - отмечают в пресс-службе ГСС, добавив, что на записи "абсолютно точно зафиксированы не испытания, которые регулярно проводит производитель".

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что испытания в разных режимах проходят на специальных площадках с профессиональной фиксацией данных.

"Когда, кем и где сделаны съемки, как обслуживается данный самолет - непонятно. Авиакомпания пока отказывается от комментариев по поводу данной ситуации", - отметили там.

Компания потребует найти автора записи, определить обстоятельства съемки и ее распространения. "Необходимо разобраться, на каком основании неустановленные лица на борту самолета спровоцировали выброс надувного трапа и почему устройство сработало некорректно", - заявили в пресс-службе.

Ранее авиаэксперт Вадим Лукашевич опубликовал на своей странице в фейсбуке видеозапись, на которой при выбросе надувного трапа происходит сбой. Он сопроводил публикацию сообщением, согласно которому "Аэрофлот" по инициативе ГСС 5 и 7 февраля провел испытания надувных трапов в реальных условиях, и они прошли неудачно: два трапа якобы перевернулись, один порвался, а штатно сработал только четвертый.