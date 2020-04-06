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Российские Sukhoi Superjet-100 будут использоваться миротворцами ООН

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Росавиация договорилась с ООН об использовании самолетов Sukhoi Superjet-100 впервые будет использоваться в миротворческих миссиях организации. Как сообщила Росавиация, в марте 2020 года был заключен первый контракт по использованию SSJ-100 в интересах этих миссий.

Договориться об этом удалось при поддержке российского МИДа и постпредства России в ООН. SSJ-100 выходит на рынок авиатранспортных услуг ООН "наряду с хорошо зарекомендовавшими себя российскими вертолетами", отметили в Росавиации.

Российские авиакомпании эксплуатируют более 100 "суперджетов", более 50 из них - у "Аэрофлота". За рубежом SSJ-100 имеются в парках мексиканской Interjet, несколько VIP-версий есть у королевских ВВС Таиланда и госструктур Казахстана. Менее трех лет SSJ-100 эксплуатировала ирландская авиакомпания Cityjet. Год назад ГСС сообщали о планах поставить 15 "суперджетов" словенской Adria Airways, но сделка так и не состоялась: производитель объяснял это финансовыми проблемы перевозчика.

Sukhoi Superjet-100 ООН

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