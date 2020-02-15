Генпрокуратура РФ обвинила Нидерланды в уклонении от расследования дела MH17

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Отказ Нидерландов в проведении суда над гражданами РФ по делу о крушении малайзийского "Боинга" рейса MH17 в 2014 году на территории России является уклонением от проведения всестороннего расследования катастрофы, заявили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.

"Власти Нидерландов в очередной раз уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН", - сказали в надзорном ведомстве.

Новость дополняется