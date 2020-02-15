В Тольятти началась проверка после сообщений о свалке с табличками с надгробий

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Полиция начала проверку после сообщения о свалке земли с табличками и фрагментами надгробий около одного из жилых домов в Тольятти.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУВД по Самарской области, видеосообщение в интернете разместила жительница города. "Она сообщает, что около одного из домов в Комсомольском районе Тольятти обнаружена земля с табличками, где изображены люди. Мы приняли в работу эту информацию", - сказал собеседник агентства.

По сообщениям СМИ, в земле найдены фрагменты и таблички с надгробий.