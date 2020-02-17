В Тольятти узнали, откуда на свалке появились мемориальные таблички

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Найденные на свалке в Тольятти мемориальные таблички не были привезены с кладбища, сообщает пресс-служба мэрии.

Керамические таблички с фотографиями людей были обнаружены в ходе ремонта на трубопроводе в районе улицы Громовой.

В мэрии сообщают, что в одном из соседних домов на ул. Громовой расположено ателье, где изготавливаются фотокерамические изделия для надгробий. Собственник ателье пояснил, что в мусор выбрасываются бракованные изделия.

По словам изготовителя, найденные таблички сделаны около 5 лет назад и оказались в разрытой земле случайно. Таким образом, сведения о том, что земля могла быть привезена с одного из городских кладбищ, не подтвердилась.

Полиция проводит проверку в отношении владельца фотоателье.