"Боинг", вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Дальнемагистральный Boeing, вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт вылета.

Как следует из данных сервиса Flightradar24, Boeing 777 вылетел из Уфы около часа назад. Однако спустя всего несколько минут самолет начал готовится к возвращению в аэропорт вылета. В настоящее время лайнер вырабатывает топливо в небе между деревнями Давлеканово и Бузовьязы.

Как ожидается, после выработки топлива лайнер вернется в аэропорт вылета - Уфа.