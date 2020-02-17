Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в "Шереметьево"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.

По данным системы Flightradar24, самолет произвел посадку в аэропорту "Шереметьево".

Как сообщает пресс-служба аэропорта Уфы, в связи с технической неисправностью авиакомпания приняла решение перенаправить самолет в аэропорт базирования, в Москву. Оттуда самолёт вылетит в Пхукет предварительно в 9:00 местного времени (7:00 МСК).

Как сообщалось, перед тем как изменить курс самолет на протяжении более двух часов вырабатывал топливо вблизи Уфы.