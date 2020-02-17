Вылетевший из Уфы на Пхукет "Боинг" сменил курс и направляется в Москву

На борту самолета сработал датчик неисправности одной из систем, ситуация не носит критического характера - источник

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Дальнемагистральный Boeing 777 Уфа-Пхукет изменил курс и направляется в "Шереметьево" в связи с техническими причинами, сообщил "Интерфаксу" источник в авиакомпании Nordwind.

"По техпричинам рейсу необходимо сделать остановку в Москве", - сказал источник.

Прибытие самолета в "Шереметьево" ожидается в 5:00 в мск. "Затем спустя два часа вылетит в Пхукет. Прибытие в 19:41", - сказал источник.

По словам источника, на борту самолета сработал датчик о неисправности одной из бортовых систем.

"Ситуация не носит критического характера, сработал датчик о неисправности. Однако для безопасной посадки потребовалось выработать топливо в большом объеме, принято решение направить самолет в базовый аэропорт "Шереметьево" для диагностики и устранения неисправности", - сказал источник.