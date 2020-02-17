В Петербурге побит температурный рекорд 1925 года

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Погода в Петербурге в понедельник побила тепловой рекорд 1925 года; воздух прогрелся до плюс 7,1 градуса, сообщил "Интерфаксу" главный синоптик города Александр Колесов.

"Рекорд есть. Уже плюс 7,1 градуса, а в 1925 году было плюс 5,2 градуса. Но какой будет рекорд по итогам дня, пока непонятно: в Кингисеппе (Ленинградская область - ИФ) уже за плюс 8 градусов", - уточнил Колесов.

По его словам, потепление вызвано циклоном и не задержится в городе надолго. Так, во вторник в Петербурге ожидается 3,5 градуса тепла, в среду - 2,4 градуса выше нуля, а к 20 февраля дневная температура снизится до нуля.