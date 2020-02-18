Температурный рекорд побит в Москве в ночь на вторник

Днем метеорологи ожидают еще более высокой температуры - и установления окончательного рекорда для 18 февраля

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Главная метеостанция столицы на ВДНХ в 4:00 во вторник зафиксировала температуру +5 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Абсолютный температурный рекорд для 18 февраля был установлен в 1949 году (+ 4,4). Ожидается, что днем в Москве потеплеет до +6, и окончательное значение температурного максимума дня в столице будет известно к вечеру.

Синоптики связывают весеннюю погоду в феврале в столичном регионе с потоком атлантического тепла, который продолжает поступать в центр европейской части России.

По прогнозу, в среду, 19 февраля, в Москве потеплеет до 3-5 градусов выше нуля, может быть превзойден рекорд дня, установленный в 1925 году (+3,7).

Аномальное тепло в столице бьет температурные максимумы дня уже в шестой раз за зиму. В январе синоптики зафиксировали два рекорда: 17 января (+4,5) и 22 января (+4,3); в декабре - три: 18 декабря (+5,6), 19 декабря (+6,6) и 23 декабря (+6,2).