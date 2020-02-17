Протоиерей Смирнов заявил, что его слова о гражданских браках адресованы не женщинам

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что его высказывание о гражданских браках имело целью не оскорбление женщин, а осуждение мужчин, которые отказываются идти в ЗАГС.

"Моя позиция направлена на мужчин. Потому что такое отношение к женщине - оно неблагородно и оно гнусно. Женщина лучшие годы своей жизни тратит на этого мужчину, а потом он переходит к другой, потому что ей говорит: я полюбил другую женщину", - сказал отец Димитрий в понедельник в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Он выразил недоумение тем, как низко ценится сегодня брак среди мужчин. "Когда мужчина покупает автомобиль, он почему-то его регистрирует: ему даже дают два регистрационных номера - спереди и сзади. Когда он получает квартиру, он почему-то ее регистрирует быстро. А брак - это считается что-то вообще третьестепенное, и тем (мужчина - ИФ) ставит женщину в это ужасное положение. И если есть несправедливость, то это несправедливость таких мужчин к женщинам", - считает священник.

По его мнению, женщинам следует посмотреть по-новому на себя и свои отношения с противоположным полом. "И женщина, если бы подумала, как следует, она бы не соглашалась на это сожительство, а отказывала, и тогда мужчины выстроились бы в очередь, и она могла бы из 20 кандидатов выбрать лучшего. Вот у меня такая задача", - резюмировал отец Димитрий.

Ранее протоиерей Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO заявил: "У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и всё, а так тебя никто за жену не считает".