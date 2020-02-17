В патриархии попросили протоиерея Димитрия Смирнова выбирать слова

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва призвал протоиерея Димитрия Смирнова "употреблять термины по назначению".

"Вовсе не обязательно использовать броские слова, чтобы быть понятым и услышанным. Хотя, наверное, слышимость будет сильнее. А вот с пониманием наоборот", - написал епископ в понедельник вечером в своем телеграм-канале.

Накануне, 16 февраля, широкий резонанс вызвало высказывание главы патриаршей комиссии по делам семьи отца Димитрия Смирнова, который сравнил женщин, именующих себя "гражданскими женами", с "бесплатными проститутками".

Разница в терминах

Со своей стороны, епископ Савва указал на разницу в терминах, определяющих отношения между мужчиной и женщиной. "Сожительство без оформления - это не гражданский брак, - отметил он. - Брак предполагает формальные взаимные обязательства (для законодателя одни, для Церкви другие). Заявленное перед высшей инстанцией (государством, обществом, Церковью, Богом) обещание взаимной ответственности и обязательств".

Гражданский брак, по мнению епископа, "идет в терминологической паре с религиозным браком: по месту оформления". "И, да, брак - это более ответственная (потому что обязывающая, потому что ты обещал) форма, чем сожительство. Называй сожителей сожителями. Недобрак", - написал священнослужитель.

Кроме того, продолжил епископ Савва, с точки зрения Церкви те люди, которые находятся в сожительстве, пребывают в блуде. "Вот и назови блуд - блудом (не путать с прелюбодеянием). Кому безразлично, будет безразлично и так. Кому небезразлично: может быть услышат", - считает он.

Проституция же, отметил представитель патриархии, это "конкретная форма отношений, предполагающая прямую договоренность, исключительным предметом которой является обмен постельных утех на деньги или материальное обеспечение без иных взаимных обязательств".

Риски сожительства

В заключение епископ Савва указал на то, что есть ситуации, когда после первых радостей совместной жизни исчезают любовь, уважение, забота, нравственное равноправие, совместное решение большинства вопросов личной жизни, "где общность сводится к финансам, приносимым одной стороной, обеспечению быта - другой стороной, и совместной постели", а "неработающая сторона становится заложницей".

"Так это, увы, есть и при сожительстве, и при браке. Но при сожительстве риск больше, да, ибо нет формальной защиты. Так это о другом. Тут эксплуататора обличать надо. И предупреждать о рисках сожительства", - подчеркнул представитель патриархии.

Реакция на высказывание Смирнова

16 февраля на резонансные высказывания протоиерея Смирнова отреагировал замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, который заявил "Интерфаксу", что слова священника следует рассматривать "не как направленные против женщин, а как направленные против тех, кто их унижает и использует".

Между тем зампред Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора назвала слова Смирнова некорректными и оскорбительными. Позднее свою позицию пояснил сам протоиерей, заявивший, что его высказывание о гражданских браках имело целью не оскорбление женщин, а осуждение мужчин, которые отказываются идти в ЗАГС.