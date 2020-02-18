Норма о неприкосновенности экс-президентов будет закреплена в Конституции

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Поправка ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции поднимает на уровень Основного закона уже действующие положения о неприкосновенности главы государства по окончании его полномочий, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"В новой статье 92.1 предлагается закрепить, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью", - сказал журналистам во вторник сопредседатель группы по работе над поправками в Конституцию.

"В настоящее время нормы о неприкосновенности и порядке лишения неприкосновенности президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, закреплены в федеральном законе № 12-ФЗ "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи", - отметил депутат.

"Таким образом, эти нормы становятся более стабильными, так как переносятся на уровень Конституции", - добавил Крашенинников.

Ранее во вторник рабочая группа по разработке поправок в Конституцию предложила ко второму чтению соответствующего законопроекта внести в Основной закон пункт о неприкосновенности бывших президентов.

"Предлагается закрепить, что президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно, обладает неприкосновенностью. Это будет конструкционная гарантия независимости его деятельности и при исполнении обязанностей президента", - выступила с инициативой председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.

Вопрос неприкосновенности бывших президентов

На сегодняшний день неприкосновенность бывших президентов уже закреплена законом "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".

Экс-главу государства не могут привлечь к ответственности за деяния, совершенные во время пребывания на посту главы государства, а также задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или досмотру, если их проводят в рамках производства по делам, связанным с исполнением полномочий президента.

Неприкосновенности бывшего президента, согласно действующему законодательству, могут лишить в случае совершения им тяжкого преступления. Для этого председатель Следственного комитета должен направить представление в Госдуму. Если нижняя палата дает согласие на снятие неприкосновенности, соответствующее постановление направляют в Совет Федерации, который должен рассмотреть этот вопрос в течение трех месяцев.

Механизм лишения неприкосновенности тоже предлагается перенести в Конституцию. Поправки дополняют статьи 102 и 103 главы пятой Конституции РФ.

К ведению Совета Федерации предлагается отнести лишение "президента РФ, прекратившего исполнение полномочий, неприкосновенности". К ведению Госдумы - "выдвижение обвинения против президента РФ, прекратившего исполнение полномочий, для лишения его неприкосновенности.

Если Госдума не даст согласия на лишение неприкосновенности экс-президента РФ, либо если Совфед откажется лишать это лицо неприкосновенности, то по этой причине уголовное дело против бывшего главы государства будет прекращено, говорится в законе.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не высказывал свою позицию по поводу необходимости закрепления в Конституции положения о неприкосновенности для президентов, прекративших свои полномочия.