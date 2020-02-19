Крашенинников прокомментировал вопрос об обнулении президентских сроков

Председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Поправка в положение Конституции о двух президентских сроках, из которой уберут слово "подряд", не подразумевает обнуления предыдущих сроков, заявил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Здесь никакого обнуления не происходит, если человек уже пробыл два раза то, наверное, не сможет стать даже кандидатом в президенты, - сказал он на заседании комитета. - У Дмитрия Анатольевича (Медведева. - ИФ.) - у него есть конституционная возможность, так же, как и у нас всех, здесь присутствующих. Только у нас с вами два раза, а у него, наверное, один".

В ходе обсуждения комитетом поправок в Конституцию вопрос о возможном обнулении президентских сроках задали депутат от КПРФ Денис Парфенов и либерал-демократ Сергей Иванов.

23 января Крашенинников, отвечая на такой же вопрос депутата Ярослава Нилова, заявил, что в связи с изменением Конституции никакого обнуления сроков не предусматривается.

О том, что в рабочей группе по поправкам "обсуждают юридическую возможность обнуления президентских сроков в связи с изменением полномочий президента", написал в своем телеграм-канале 11 февраля главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он уточнил "Интерфаксу", что узнал это от участников группы. Сопредседатель группы Талия Хабриева заявила, что группа это не обсуждает.

Медведев был президентом один срок, с 2008 по 2012 годы.

4 февраля президент Владимир Путин заверил, что предложил изменить Конституцию "не для того, чтобы продлить свои полномочия".