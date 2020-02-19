Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:11

Крашенинников прокомментировал вопрос об обнулении президентских сроков

Крашенинников прокомментировал вопрос об обнулении президентских сроков
Председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Поправка в положение Конституции о двух президентских сроках, из которой уберут слово "подряд", не подразумевает обнуления предыдущих сроков, заявил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Изменение Конституции

"Здесь никакого обнуления не происходит, если человек уже пробыл два раза то, наверное, не сможет стать даже кандидатом в президенты, - сказал он на заседании комитета. - У Дмитрия Анатольевича (Медведева. - ИФ.) - у него есть конституционная возможность, так же, как и у нас всех, здесь присутствующих. Только у нас с вами два раза, а у него, наверное, один".

В ходе обсуждения комитетом поправок в Конституцию вопрос о возможном обнулении президентских сроках задали депутат от КПРФ Денис Парфенов и либерал-демократ Сергей Иванов.

23 января Крашенинников, отвечая на такой же вопрос депутата Ярослава Нилова, заявил, что в связи с изменением Конституции никакого обнуления сроков не предусматривается.

О том, что в рабочей группе по поправкам "обсуждают юридическую возможность обнуления президентских сроков в связи с изменением полномочий президента", написал в своем телеграм-канале 11 февраля главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он уточнил "Интерфаксу", что узнал это от участников группы. Сопредседатель группы Талия Хабриева заявила, что группа это не обсуждает.

Медведев был президентом один срок, с 2008 по 2012 годы.

4 февраля президент Владимир Путин заверил, что предложил изменить Конституцию "не для того, чтобы продлить свои полномочия".

Хроника 15 января – 19 февраля 2020 годаИзменение Конституции
Павел Крашенинников ЛДПР Госдума Владимир Путин Конституция Дмитрий Медведев

Новости по теме

Новости

Российский экипаж для отправки на МКС заменят по медицинским показаниям

Российский экипаж для отправки на МКС заменят по медицинским показаниям

Экс-директор "Адамаса" Вайнберг заочно арестован в России

Большинство эвакуированных из Китая покинули карантинный санаторий под Тюменью

В РФ заблокировали уже пять почтовых сервисов из-за писем о "минированиях"

Вузы РФ будут обучать студентов из Китая дистанционно

Шестилетняя крымчанка выстрелила себе в голову из травматического пистолета отца

Сотрудников "Ростелекома" задержали по делу о картельном сговоре на 788 млн рублей

Сотрудников "Ростелекома" задержали по делу о картельном сговоре на 788 млн рублей

Не явившуюся в суд беглянку из больницы в Петербурге будут искать приставы

МВД предложило упростить организациям ввоз наркосодержащих веществ

Обвиняемый по делу Голунова полицейский дал показания против своего начальника

Обвиняемый по делу Голунова полицейский дал показания против своего начальника
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');