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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:08

РЖД предоставили ветеранам Великой Отечественной войны пожизненный бесплатный проезд

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" обеспечит всех ветеранов Великой Отечественной войны бесплатным проездом в поездах по всей стране, заявил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

"В Российских железных дорогах, ФПК и подразделениях принято решение о бесплатной перевозке ветеранов с одним сопровождающим не только в течение этого года, это решение будет действовать всегда. То есть, в любой момент ветераны с сопровождающими смогут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно", - сказал Белозеров на первом заседании партийного Оргкомитета "Наша Победа".

Как отметили в пресс-службе партии, по его словам, право на бесплатный проезд имеет один человек, следующий вместе с ветераном по маршруту.

РЖД Олег Белозеров

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