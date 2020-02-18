В РФ запретят нарушать сроки установления инвалидности

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав и Минтруд разрабатывают норму, запрещающую нарушение сроков медобследований, необходимых для установления инвалидности, сообщает пресс-служба Минздрава России.

"Минздравом России совместно с Минтрудом России прорабатывается вопрос о фиксации в действующем законодательстве нормы о недопустимости превышения сроков медицинских обследований, необходимых для проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ), указанных в Программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Ранее Минздравом России в рамках реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" были внесены соответствующие изменения в данную программу, "которые четко регламентируют этапы и сроки маршрутизации пациента после установки онкологического диагноза или подозрения на него, поэтому проволочки невозможны", отмечается в сообщении.