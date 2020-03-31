Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:16Заразились
на 30.03В России 2 337+803В мире 782 365+62 248

Минтруда предложило до октября устанавливать инвалидность заочно

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минтруда предложило разрешить до 1 октября устанавливать людям инвалидность заочно, без их визита в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Проект такого постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.

Пандемия коронавируса

Ведомство предлагает разрешить заочное освидетельствование как тем, кто первый раз проходит экспертизу, чтобы получить инвалидность, так и тем, кому нужно пройти переосвидетельствование и подтвердить инвалидность повторно.

Также документ предполагает автоматическое продление инвалидности с установленной группой и программой реабилитации.

Пенсии по инвалидности, отмечают в Минтруде, также будут назначать и продлять автоматически в ПФР по данным федерального реестра инвалидов.

Минтруда МСЭ

Новости по теме

Новости

Депутаты разрешили откладывать выборы в условиях ЧС

Минюст предложил приостановить регистрацию браков до июня из-за коронавируса

Минюст предложил приостановить регистрацию браков до июня из-за коронавируса

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500

Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС

Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС

Госдума разрешила сажать нарушителей карантина на семь лет

Госдума разрешила сажать нарушителей карантина на семь лет

Госдума приняла поправки об ужесточении наказания юрлиц за фейки о пандемии

За февраль россияне забрали из банков валюту почти на $2 млрд

Число вылечившихся от COVID-19 в Москве увеличилось до 70 человек

Число вылечившихся от COVID-19 в Москве увеличилось до 70 человек

Жительницу Кузбасса оштрафуют за фейк о смерти пациента от коронавируса

Один человек погиб при взрыве газа в закрытом городе под Красноярском

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');