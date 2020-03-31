Минтруда предложило до октября устанавливать инвалидность заочно

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минтруда предложило разрешить до 1 октября устанавливать людям инвалидность заочно, без их визита в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Проект такого постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.

Ведомство предлагает разрешить заочное освидетельствование как тем, кто первый раз проходит экспертизу, чтобы получить инвалидность, так и тем, кому нужно пройти переосвидетельствование и подтвердить инвалидность повторно.

Также документ предполагает автоматическое продление инвалидности с установленной группой и программой реабилитации.

Пенсии по инвалидности, отмечают в Минтруде, также будут назначать и продлять автоматически в ПФР по данным федерального реестра инвалидов.