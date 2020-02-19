"Интерфакс" оценил дивиденды "Роснефти" за II полугодие в 191 млрд рублей

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - "Роснефть" может направить на дивиденды за второе полугодие 2019 года 191 млрд рублей из расчета 18 рублей на акцию, подсчитали в "Интерфаксе".

Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО два раза в год.

Чистая прибыль компании в 2019 году составила 708 млрд рублей. Дивиденды за первое полугодие составили 163 млрд рублей, или 15,34 рубля на обыкновенную акцию.

Уставный капитал компании составляет 105 981 778,17 рубля, он разделен на 10 млрд 598 млн 177 тысяч 817 акций номиналом 0,01 рубля.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments - 18,93%, Glencore - 0,57%.

Ранее в феврале главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин сказал президенту Владимиру Путину, что компания за 2019 году обеспечила "самый высокий уровень выплат дивидендов", выплатив около 283 млрд рублей. "По итогам года мы (по предварительным цифрам) около 3,6 триллиона рублей выплатим непосредственно в налоговую систему, в бюджетную систему страны", - добавил он.

В пресс-службе "Роснефти" уточнили, что речь шла о выплате дивидендов за календарный 2019 год: финальных дивидендах 2018 года и за первое полугодие 2019 года.