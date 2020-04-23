"Роснефть" собралась выплатить рекордные дивиденды за 2019 год

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате финальных дивидендов в размере 18 рублей 7 копеек на одну акцию, говорится в сообщении компании.

Это позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли общества по стандартам МСФО, относящейся к акционерам НК (с учетом выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2019 года), поясняет "Роснефть".

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определена 15 июня 2020 года.

Учитывая выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2019 года в размере 15 руб. 34 коп. на акцию, суммарный дивиденд на акцию за 2019 год составит 33 руб. 41 коп. Таким образом, общая сумма дивидендов за 2019 год составит 354,1 млрд руб., уточняет НК. Размер дивидендов будет утверждаться на годовом собрании акционеров 2 июня, впервые оно пройдет заочно.

Общая сумма дивидендных выплат "Роснефти" за 2018 год составляла 274,6 млрд рублей, а по итогам 2017 года дивиденды акционеров составили 104 млрд рублей.