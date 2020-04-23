Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:51Заразились
на 23.04В России 62 773+4 774В мире 2 623 415+62 371

"Роснефть" собралась выплатить рекордные дивиденды за 2019 год

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате финальных дивидендов в размере 18 рублей 7 копеек на одну акцию, говорится в сообщении компании.

В РоссииРФ в день покупки активов Роснефти в Венесуэле учредила компанию "Росзарубежнефть"Читать подробнее

Это позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли общества по стандартам МСФО, относящейся к акционерам НК (с учетом выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2019 года), поясняет "Роснефть".

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определена 15 июня 2020 года.

Учитывая выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2019 года в размере 15 руб. 34 коп. на акцию, суммарный дивиденд на акцию за 2019 год составит 33 руб. 41 коп. Таким образом, общая сумма дивидендов за 2019 год составит 354,1 млрд руб., уточняет НК. Размер дивидендов будет утверждаться на годовом собрании акционеров 2 июня, впервые оно пройдет заочно.

Общая сумма дивидендных выплат "Роснефти" за 2018 год составляла 274,6 млрд рублей, а по итогам 2017 года дивиденды акционеров составили 104 млрд рублей.

Роснефть

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита

Экономический кризис

Аргентина просрочила выплату процентов по долгу и вплотную приблизилась к дефолту

Аргентина просрочила выплату процентов по долгу и вплотную приблизилась к дефолту

Белоусов предупредил банки о проблемах осенью

Белоусов предупредил банки о проблемах осенью

Минтруд предложил увеличить до полугода вахты на непрерывных производствах

"Аэрофлот" сократит зарплаты топ-менеджмента на 40%

"Аэрофлот" сократит зарплаты топ-менеджмента на 40%

Глава Минстроя назвал неизбежным подорожание стройматериалов

Путин заявил, что банки взяли на себя убытки, связанные с антикризисной помощью клиентам

Путин заявил, что банки взяли на себя убытки, связанные с антикризисной помощью клиентам

Минпромторг не нашел причин для сдерживания цен на продукты

Минпромторг не нашел причин для сдерживания цен на продукты

Крупнейшие пивовары попросили правительство России снизить акцизы на пиво

Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей

Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');