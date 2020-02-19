Экс-директор по продажам в Facebook в РФ стал гендиректором российского отделения Spotify

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Генеральным директором ООО "Спотифай" назначен Илья Алексеев, директор по продажам Facebook в России в 2017-2018 гг., следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

После ухода из Facebook Алексеев стал топ-менеджером рекламного агентства Media Instinct Group. В 2015-2016 гг. Алексеев занимал пост гендиректора в одном из крупнейших рекламных агентств в России IMHO Vi.

До Алексеева деятельностью ООО управляла компания ООО "КМР" - российское подразделение международной аутсорсинговой компании TMF Group.

Алексеев и пресс-служба Spotify на момент публикации не ответили на запрос "Интерфакса".

ООО "Спотифай" на 99% принадлежит шведскому музыкальному стриминговому сервису Spotify A.B., еще один 1% у его структуры Spotify Ltd, располагающейся в Лондоне.

Российское юрлицо Spotify было зарегистрировано еще в 2014 году, однако компания за этот период так и не смогла выйти на рынок РФ. Тогда, по данным СМИ, этому помешало отсутствие договоренностей с МТС о партнерстве с сервисом.

Вновь новости о том, что Spotify все-таки начнет работу в России, появились лишь в 2018 году после того, как сооснователь и CEO компании Дэниэл Эк на Дне инвестора сообщил, что сервис работает над запуском в России, Индии и Африке. На данный момент сервис работает во всех указанных регионах, кроме России. По данным газеты "Коммерсантъ", сервис должен был заработать в России до конца 2019 года.