Сбербанк начал создавать конкурента "Яндексу.Авто"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк разрабатывает собственную платформу для мультимедийных систем автомобилей, к работе привлечена почти вся бывшая команда "Яндекса.Авто", пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на источники.

В декабре гендиректором проект стал бывший директор по развитию бизнеса "Яндекс.Авто" Андрей Василевский, указано на его странице в LinkedIn. Эту информацию подтвердил источник газеты, знакомый с планами банка. В "Яндексе" подтвердили, что господин Василевский покинул компанию после пяти лет работы. В Сбербанке отказались от комментариев.

Мультимедийная платформа для автомобилей станет частью экосистемы Сбербанка. Для ее развития банк планирует заключать партнерства и инвестировать в компании из сегмента картографических сервисов и музыкальных приложений, сказал один из источников. В августе РБК писал о переговорах Сбербанка о покупке сервиса 2ГИС. Источники "Коммерсанта" среди возможных партнеров проекта называют стриминговый сервис Spotify. По их словам, платформа Сбербанка будет оснащена системой голосового помощника, которую банк уже внедрил в представленную 18 февраля ТВ-приставку для онлайн-кинотеатра Okko.

Мультимедийная система "Яндекс.Авто" включает навигатор, "Яндекс.Музыку", браузер и возможность оплаты топлива из автомобиля с помощью сервиса "Заправки". Всеми функциями можно управлять с помощью голосового помощника "Алиса". Партнерами проекта являются Toyota, "АвтоВАЗ", Renault, Nissan, Mitsubishi.

Сбербанк, как и, например, Тинькофф-банк, "Яндекс" и Mail.ru Group, создает экосистему вокруг своих клиентов, планируя контролировать не только банковские сервисы, но и все их трансакции с окружающим миром, считает гендиректор J"son & Partners Consulting Светлана Водянова.

Опрошенные изданием игроки авторынка считают, что Сбербанк не сумеет создать аналог "Яндексу.Авто" и что в лучшем случае это может быть агрегатор сервисов. Они также сомневаются, что банку удастся заинтересовать производителей премиальных автомобилей, поскольку большинство из них интегрируют сервисы Android Auto и Apple CarPlay.