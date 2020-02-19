Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:06

Заключенный отсудил 60 000 рублей у ФСИН за неоказание медпомощи после дыбы

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде бывший заключенный Александр Пронин отсудил 60 000 рублей компенсации морального вреда у ФСИН за то, что в колонии его били, но после этого медики отказывались его лечить и фиксировать травмы. Об этом сообщила организация "Комитет против пыток".

Советский районный суд удовлетворил его иск частично - он требовал компенсацию в 1,7 млн рублей. Юрист "Комитета против пыток" Сергей Шунин, который представляет интересы истца, пообещал это решение обжаловать.

Пронин пожаловался правозащитникам в декабре 2018 года. Он рассказал, что отбывал срок в исправительной колонии № 14 в поселке Сухобезводное в Нижегородской области. По его словам, по указанию бывшего начальника колонии его избивали другие осужденные. Он рассказал о трех эпизодах и, в частности, о том, что 5 февраля 2015 года завхоз и дневальный отряда подвесили его на импровизированной дыбе, вывернув руки из суставов. В этих трех случаях медики в колонии отказывались ему помочь, и вплоть до освобождения в 2019 году он постоянно сталкивался с неоказанием ему медицинской помощи либо оказанием помощи ненадлежащего качества.

Судмедэкспертиза, которая была назначена судом в связи с иском Пронина, выявила больше сорока эпизодов нарушений при оказании ему медпомощи. В частности, эксперты считают, что ему вовремя не пролечили вывихи плечевых суставов и нарушили сроки плановой госпитализации, из-за чего он теперь страдает от так называемых привычных вывихов.

ФСИН Александр Пронин Нижний Новгород Комитет против пыток

Новости

Главврача больницы в Петербурге уволили после побега четырех проверяемых на коронавирус

Главврача больницы в Петербурге уволили после побега четырех проверяемых на коронавирус
Миллиарды полковника Захарченко

Ударивший экс-полковника Захарченко заключенный оштрафован на 5 тыс. рублей

Половина пациентов психинтернатов в РФ неграмотны, 22% - дееспособны

Половина пациентов психинтернатов в РФ неграмотны, 22% - дееспособны

Экс-директор по продажам в Facebook в РФ стал гендиректором российского отделения Spotify

Годовая чистая прибыль "Роснефти" выросла на 29%

Туорператоры оценили свои потери от запрета на въезд для граждан КНР

Туорператоры оценили свои потери от запрета на въезд для граждан КНР

Лондон призвал Москву прекратить отправку гуманитарных конвоев в Донбасс

Лондон призвал Москву прекратить отправку гуманитарных конвоев в Донбасс
Новый коронавирус в Китае

"Ъ" узнал, что запрет на въезд китайцев в Россию ошарашил дипломатов в КНР

"Ъ" узнал, что запрет на въезд китайцев в Россию ошарашил дипломатов в КНР

"Ведомости" сообщили о риске сильного подорожания билетов на Камчатку

Депутат Ольга Баталина уйдет из Госдумы ради работы в правительстве

Депутат Ольга Баталина уйдет из Госдумы ради работы в правительстве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');