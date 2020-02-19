Заключенный отсудил 60 000 рублей у ФСИН за неоказание медпомощи после дыбы

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде бывший заключенный Александр Пронин отсудил 60 000 рублей компенсации морального вреда у ФСИН за то, что в колонии его били, но после этого медики отказывались его лечить и фиксировать травмы. Об этом сообщила организация "Комитет против пыток".

Советский районный суд удовлетворил его иск частично - он требовал компенсацию в 1,7 млн рублей. Юрист "Комитета против пыток" Сергей Шунин, который представляет интересы истца, пообещал это решение обжаловать.

Пронин пожаловался правозащитникам в декабре 2018 года. Он рассказал, что отбывал срок в исправительной колонии № 14 в поселке Сухобезводное в Нижегородской области. По его словам, по указанию бывшего начальника колонии его избивали другие осужденные. Он рассказал о трех эпизодах и, в частности, о том, что 5 февраля 2015 года завхоз и дневальный отряда подвесили его на импровизированной дыбе, вывернув руки из суставов. В этих трех случаях медики в колонии отказывались ему помочь, и вплоть до освобождения в 2019 году он постоянно сталкивался с неоказанием ему медицинской помощи либо оказанием помощи ненадлежащего качества.

Судмедэкспертиза, которая была назначена судом в связи с иском Пронина, выявила больше сорока эпизодов нарушений при оказании ему медпомощи. В частности, эксперты считают, что ему вовремя не пролечили вывихи плечевых суставов и нарушили сроки плановой госпитализации, из-за чего он теперь страдает от так называемых привычных вывихов.