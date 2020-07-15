В Минюсте отметили необязательность рекомендаций Совета Европы по гуманизации тюрем

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Россия не обязана исполнять июльскую рекомендацию Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) о тюремных правилах, однако некоторые рекомендации совпадает с положениями проекта новой Концепции развития уголовно-исполнительной системы страны, сообщили в пресс-службе Минюста.

Ранее "Независимая газета" сообщила, что КМСЕ обновил Европейские пенитенциарные правила, действующие с 2006 года. Странам СЕ рекомендовано продолжить гуманизацию условий содержания заключенных и изменить для этого законодательство. "Судя по предписаниям СЕ, из тюрем и колоний должно получиться подобие современных обсерваторов. Игнорирование новых правил будет основанием для жалоб граждан в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)", - говорится в публикации.

В КМСЕ считают, что заключенные должны иметь возможность учиться, заниматься профессиональной деятельностью, иметь индивидуальную систему лечения, с ними "необходимо консультироваться на счет их первичного распределения в пенитенциарные учреждения, а также по поводу последующих переводов из одной тюрьмы в другую", иметь доступ к новостям, к общению с журналистами и голосовать на выборах и референдумах.

Минюст в ближайшее время направит эту рекомендацию во ФСИН, МВД, Генпрокуратуру и Верховный суд "для использования в рамках совместной работы по исполнению постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делам, связанным с необеспечением надлежащих условий содержания в учреждениях пенитенциарной системы".

В пресс-службе мниистерства обратили внимание, что "рекомендация носит необязательный характер, в связи с чем РФ не должна предоставлять Комитету министров Совета Европы каких-либо ответов в данном отношении" и может "самостоятельно определять степень и характер реализации обновленных пенитенциарных правил КМСЕ".

Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года предусматривает в том числе совершенствование медицинского обеспечения и оказания медицинской помощи заключенным, отметили в Минюсте. Сейчас готовится проект распоряжения правительства об утверждении этой концепции.

Концепция ткаже предусматривает развитие общего образования и системы среднего профессионального образования, профессиональное обучение осужденных; создание условий содержания осужденных с учетом международных стандартов, "в том числе стандартов Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, решений ЕСПЧ, а также требований Европейских пенитенциарных правил".