Органы по делам несовершеннолетних проверят из-за подростков, готовивших теракты в Керчи

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ проконтролирует проверку работы органов по делам несовершеннолетних в связи с задержанием в Керчи двух подростков, подозреваемых в подготовке терактов в образовательных учреждениях.

Как сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве в среду, "будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер... по предупреждению подростковых преступлений".

Накануне стало известно, что сотрудники ФСБ пресекли в Керчи подготовку терактов в двух образовательных учреждениях местными подростками - сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в 2018 году.

По данным ФСБ, подростки разработали планы вооруженных нападений, для чего раздобыли интернет-инструкции по изготовлению взрывчатки, а также схемы зданий. У них дома изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и купленные в интернете компоненты. Они испытывали пробные устройства на домашних животных.

Против двух молодых людей возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору.

В министерстве образования, науки и молодежи Крыма сообщили, что начали комплексную проверку, и призвали "немножко снять ажиотаж", чтобы не мешать детям учиться. По их данным, один из подростков - ученик девятого класса школы N15, второй является студентом Керченского морского технического колледжа.

Трагический инцидент в колледже в Керчи произошел 17 октября 2018 года. В тот день студент четвертого курса политеха Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После этого 18-летний юноша покончил с собой. Жертвами нападения на колледж стали 20 человек: 15 учащихся и пять сотрудников, еще пять десятков человек были ранены. Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте, но позже переквалифицировали его на "убийство двух и более лиц общеопасным способом".