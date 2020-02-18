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ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму

ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму
Изъятые самодельные взрывные устройства
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщила о задержании двух подозреваемых в подготовке терактов в образовательных учреждениях крымского города Керчи, по местам их проживания обнаружены взрывные устройства.

"ФСБ в городе Керчь пресечена подготовка террористических актов в двух образовательных учреждениях жителями Керчи 2003 и 2004 годов рождения, являющихся сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Там отметили, что по адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, а также приобретенные в интернете компоненты для изготовления взрывчатых веществ. "Испытания пробных взрывных устройств проводились на домашних животных", - заявляет спецслужба.

Нападения в школах

ЦОС сообщает, что в ноябре 2018 года с одним из задержанных проводились профилактические беседы после того, как в своих комментариях в соцсетях он одобрил совершенное Росляковым преступление. "Но, несмотря на это, в дальнейшем он (задержанный подросток - ИФ) вступил в интернет-сообщество неонацистов, одним из участников которого ранее являлся Росляков", - заявляет спецслужба.

В ФСБ отмечают, что задержанные разработали планы вооруженных нападений, для чего раздобыли интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройства, а также схемы зданий. Наряду с подготовкой терактов эти подростки администрировали в соцсетях и месседжерах так называемые группы смерти, в которых склоняли пользователей "к совершению аналогичных преступлений", сообщили в спецслужбе.

Там отметили, что по факту подготовки террористических актов решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Кроме того, по данным ФСБ, одновременно в Курганской области "были проведены мероприятия" в отношении связанного с задержанными лица - молодого человека 2004 года рождения, который знал о подготовке терактов в Крыму. Он дал свидетельские показания, отмечают в ФСБ.

Трагический инцидент в колледже в Керчи произошел 17 октября 2018 года. В тот день студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После этого 18-летний юноша покончил с собой.

Жертвами нападения на колледж стали 20 человек: 15 учащихся и пять сотрудников, пять десятков человек получили ранения. Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте, но позже переквалифицировали его на "убийство двух и более лиц общеопасным способом".

ФСБ Крым Керчь

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