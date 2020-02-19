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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:11

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.

Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

В Минтруде Петрова координировала госполитику в сфере демографии и социальной защиты населения, в том числе соцзащиты семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста и ветеранов.

Ранее в среду стало известно, что депутат Госдумы, замсекретаря Генсовета "Единой России" Ольга Баталина займет должность замглавы Минтруда. Об этом в среду сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

По его словам, решение принял премьер Мишустин вместе с министром труда Антоном Котяковым.

В свою очередь Котяков сообщил журналистам, что вопрос о назначении Баталиной его заместителем обсуждается. "Когда решение будет принято, вы об этом узнаете", - сказал министр.

Михаил Мишустин Светлана Петрова Ольга Баталина

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