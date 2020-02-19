Депутат Ольга Баталина уйдет из Госдумы ради работы в правительстве

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы, замсекретаря Генсовета "Единой России" Ольга Баталина займет должность заместителя министра труда и соцзащиты, сообщил первый замруководителя фракции этой политической партии Андрей Исаев.

"Да, действительно, такое решение принято", - сказал Исаев "Интерфаксу" в среду. Он сообщил, что такое "решение принял премьер-министр Михаил Мишустин вместе с министром труда Антоном Котяковым".

44-летняя Ольга Баталина в настоящее время является членом думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов. Ранее она возглавляла этот же комитет. Кандидат экономических наук.

В январе депутат Госдумы от "Единой России" Александр Грибов также перешел на работу в обновленный кабмин. Мишустин назначил его двенадцатым заместителем руководителя аппарата правительства.