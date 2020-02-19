Власти Нижнего Новгорода согласовали проведение митинга памяти Немцова

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Администрация Нижнего Новгорода согласовала проведение акции памяти оппозиционного политика, бывшего губернатора Нижегородской области Бориса Немцова, заявляют в среду организаторы мероприятия.

В частности, организаторы получили ответ от мэрии о согласовании митинга на площади Маркина 29 февраля. Вместе с тем, в проведении шествия по улице Рождественской было отказано и в качестве альтернативного варианта предложено провести его в других местах в заречной части города.

"Организаторы приняли решение провести согласованный митинг на площади Маркина, а от шествия отказаться", - говорится в сообщении.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту, в непосредственной близости от Кремля.

В 2018 году акция памяти Немцова в Нижнем Новгороде прошла, несмотря на отказ властей в ее согласовании, обошлось без происшествий. Через несколько дней после ее проведения на 20 суток были арестованы четверо оппозиционеров, им вменялась ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

В 2019 году акция прошла 24 февраля на площади Театральной. Участники прошли по ул.Большая Покровская, где расположена площадь, после чего возложили цветы к фотографии оппозиционера. Официальных заявлений о проведении акции не подавалось.

Спустя несколько дней после акции главный редактор и директор местного интернет-издания "KozaPress" была оштрафована на 20 тыс. рублей за организацию несогласованного шествия.