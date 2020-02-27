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Нижегородское заксобрание провело минуту молчания в память о Немцове

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Заксобрания Нижегородской области открыли сессию в четверг минутой молчания в память о бывшем губернаторе региона, оппозиционере Борисе Немцове. Почтить память убитого предложил губернатор Глеб Никитин.

Он напомнил, что пока Немцов был губернатором, благодаря его усилиям "Нижний Новгород боролся с потенциальной участью города-аутсайдера и становился по-настоящему значимым центром проведения реформ, яркой столицей движения вперед, движения новой России".

27 февраля на Театральной площади в Нижнем Новгороде планировали установить портрет Немцова для возложения цветов.

29 февраля в городе пройдет согласованный митинг в память об убитом политике.

Немцов в 1991-1997 годах был губернатором Нижегородской области. Затем он был вице-премьером, затем перешел в оппозицию. Его убили 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту, в непосредственной близости от Кремля.

Нижегородская область Глеб Никитин Борис Немцов Нижний Новгород Москва

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