Градозащитные службы помогли аграриям сэкономить 2,8 млрд рублей за год

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В 2019 году градозащитные службы помогли уберечь урожай от ущерба на сумму 2,8 млрд рублей, заявил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

По его словам, урожай от града защищали на Кубани и на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии - Алании и Адыгее на общей площади 2,65 млн га. Площадь градобитий составила 7,22 тыс. га, или 0,2% от защищаемой площади.

В 2018 году противоградовая защита работала на той же площади (2,65 млн га), но площадь градобитий составила 16 тыс. га, или 0,8% защищаемой площади. Экономический эффект от защиты по итогам 2018 года составил почти 3,1 млрд рублей.