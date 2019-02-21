В РФ из-за изменения климата участились опасные природные явления

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российские метеорологи зафиксировали свыше тысячи опасных метеоявлений в прошлом году, это на 15% больше, чем годом ранее, заявил руководитель Росгидромета Максим Яковенко.

"Климат меняется, это видно. Меняются процессы, которые происходят на нашей планете. Количество опасных явлений значительно возрастает. В 2018 году отмечалось свыше тысячи опасных явлений, из них 465 нанесли значительный вред экономике и обществу. То есть рост произошел до 15%", - сказал Яковенко на заседании коллегии Росгидромета в четверг.

По его словам, всего подразделения Росгидромета в 2018 году выпустили свыше 2 тыс. штормовых предупреждений, их оправдываемость составила 95,3% (годом ранее - 94%).

Наибольший вред экономике был нанесен сильными осадками, шквалистым ветром и градом. Большинство таких явлений, по словам Яковенко, удалось спрогнозировать заблаговременно.

"Предупрежденность об опасных явлениях, которые нанесли особый вред, составило 95,7%. Это высший показатель за последние 20 лет", - отметил глава Росгидромета.

"Проблема в чем: наши органы власти - наши коллеги, местные органы власти до конца не сформировали модель реагирования на наши штормовые (предупреждения - ИФ). Отсюда и происходят те последствия тяжелые, которые мы наблюдаем", - пояснил Яковенко.