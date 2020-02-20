ФСБ пресекла работу подпольной сети оружейников в 19 регионах

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ и МВД в ходе совместной операции обнаружили четыре подпольных оружейных мастерских, которые действовали в 19 регионах России.

По подозрению в причастности к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов задержано 39 человек. Об этом сообщили "Интерфаксу" в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, из незаконного оборота изъято 76 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства, в их числе: пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, 11 ручных осколочных гранат, 7 взрывателей, около трех тысяч патронов различного калибра, свыше 11 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), 5 приспособлений для бесшумной стрельбы, основные части для изготовления более 10 единиц оружия, комплектующие (пули, гильзы, капсюля) и оборудование для производства боеприпасов.

"Прекращена деятельность четырех подпольных мастерских, оснащенных специализированным оборудованием для модернизации оружия и изготовления патронов",- отмечают в ЦОС.

Изъятые средства поражения, добавили там, направлены на криминалистические исследования. По их результатам будут приняты процессуальные решения.

Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются, подчеркнули в ФСБ.