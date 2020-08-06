ФСБ отчиталась о задержании очередных подпольных оружейников

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о новой операции по задержанию людей, причастных к нелегальной модернизации и изготовлению оружия, и пресечению деятельности подпольных оружейных мастерских.

Отмечается, что ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией в пяти регионах РФ пресекла деятельность 25 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, к изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту на территории страны", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

3 августа ЦОС ФСБ сообщал о пресечении в 12 регионах деятельности 42 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны.

Согласно новому сообщению, по адресам проживания нелегальных "оружейников" в Москве, Санкт- Петербурге, Белгородской, Тюменской, Челябинской областях проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

В ходе спецоперации удалось прекратить деятельность 12 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству патронов.

По данным спецслужбы, изъято 116 единиц боевого и гражданского с восстановленными боевыми свойствами огнестрельного оружия: пулемет РПД, автоматы АК-74, АКМС, АКС-74У; пистолеты - пулеметы "Кедр", ППШ, ППС, МР-40, РМ-63 RAK, Uzi; винтовки, карабины и ружья СВД, Мосина, СКС, ТОЗ, Mauser, CZ; пистолеты и револьверы П-96, ПМ, ТТ, "Марголина", "Форт", Glock, CZ, Walther, Beretta, Luger, Colt-Norinko, Smith&Wesson, Tanfoglio, SIG Sauer, Luger, Наган.

Кроме того, обнаружено 8 ручных осколочных гранат "Ф-1", "РГД-5", "РГН", около 6500 патронов различного калибра, 10 взрывателей различных модификаций, свыше 5 кг пороха, 8 приспособлений для бесшумной стрельбы, основные части оружия (стволы, затворы, ударно-спусковые механизмы, барабаны), комплектующие (пули, гильзы, капсюли) для изготовления боеприпасов.