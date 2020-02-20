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Штурмовик Су-25 загорелся при взлете в Липецке

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Липецке на взлетно-посадочной полосе загорелся штурмовик Су-25, летчик смог покинуть самолет, сообщил в четверг телеканал "Рен-ТВ".

"Пожар был ликвидирован. Аэродром после ЧП работал в штатном режиме", - сообщил телеканал.

По его данным, пожар возник 19 февраля на аэродроме "Липецк-2" во время взлета, летчику удалось самостоятельно покинуть самолет.

Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.

В Липецке расположен государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.

Су-25 предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

В сентябре 2019 года Минобороны РФ сообщало о крушении штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае, тогда погибли два летчика.

Су-25 Липецк

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