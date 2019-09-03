Учебный штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье
Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставропольском крае, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что ведутся поиски двух летчиков.
Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
Су-25УБ - учебно-боевая версия штурмовика Су-25 "Грач"
Су-25 - советский штурмовик, разработанный компанией "Сухой". Серийно самолёты этого типа выпускались на двух авиазаводах - в Улан-Удэ (учебно-боевые Су-25УБ) и в Тбилиси (боевые Су-25). Всего за 1981-1991 годы построено 1 тыс. 320 самолетов Су-25.
Строевые Су-25 первоначально оснащались двумя турбореактивными двигателями Р95 тягой по 4,1 т каждый, потом усовершенствованными Р195. Максимальная взлётная масса штурмовика - 17,5 т. Максимальная масса боевой нагрузки - 4,4 т.