Учебный штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье

Су-25 - советский штурмовик, разработанный компанией "Сухой". Серийно самолёты этого типа выпускались на двух авиазаводах - в Улан-Удэ (учебно-боевые Су-25УБ) и в Тбилиси (боевые Су-25). Всего за 1981-1991 годы построено 1 тыс. 320 самолетов Су-25.

Строевые Су-25 первоначально оснащались двумя турбореактивными двигателями Р95 тягой по 4,1 т каждый, потом усовершенствованными Р195. Максимальная взлётная масса штурмовика - 17,5 т. Максимальная масса боевой нагрузки - 4,4 т.