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Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Ставропольском крае

Учебный штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье

Учебный штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье
Штурмовик Су-25УБ. Архивное фото.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставропольском крае, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что ведутся поиски двух летчиков.

Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Су-25УБ - учебно-боевая версия штурмовика Су-25 "Грач"

Су-25 - советский штурмовик, разработанный компанией "Сухой". Серийно самолёты этого типа выпускались на двух авиазаводах - в Улан-Удэ (учебно-боевые Су-25УБ) и в Тбилиси (боевые Су-25). Всего за 1981-1991 годы построено 1 тыс. 320 самолетов Су-25.

Строевые Су-25 первоначально оснащались двумя турбореактивными двигателями Р95 тягой по 4,1 т каждый, потом усовершенствованными Р195. Максимальная взлётная масса штурмовика - 17,5 т. Максимальная масса боевой нагрузки - 4,4 т.

Минобороны Су-25

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