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Сергей Шнуров вступил в "Партию роста"

Сергей Шнуров вступил в "Партию роста"
Музыкант Сергей Шнуров
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".

Музыканта приняли в партию на собрании Санкт-Петербургского регионального отделения. С предложением выступила лидер парламентской фракции "Партии роста" Оксана Дмитриева.

"Я думаю, что с моей биографией вы примерно знакомы. Жизнь моя завернула таким странным поворотом, помаячила мне в виде "Партии роста". И мне кажется, что я вам пригожусь - по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселей", - сказал Шнуров.

Партийный билет музыканту вручил председатель "Партии роста" Борис Титов. "Мы с Сергеем не то чтобы вчера познакомились, и я надеюсь, что он украсит нашу избирательную кампанию своими мыслями и идеями", - подчеркнул лидер партии.

"Я надеюсь, что Сергей Владимирович придаст нам ускорение послать всех туда, куда мы очень давно хотели", - пошутила Дмитриева.

Вместе со Шнуровым в ряды партии вступили бывший депутат Заксобрания Петербурга Владислав Бакулин и специалист муниципального образования Обухово Игорь Могильницкий. Перед этим, в начале заседания Дмитриева уточнила, что в петербургском отделении партии состоят 35 человек.

Ранее на собрании Титов объявил о старте кампании в партии по выборам в Государственную думу и региональные парламенты.

"Партия роста" - либерально-консервативная партия, созданная Титовым в 2016 году на базе партии "Правое дело".

Сергей Шнуров Ленинград Петербург Оксана Дмитриева Борис Титов

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