Шнуров в политике решил заняться вопросами культуры

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, вступивший на днях в "Партию роста", заявил, что собирается начать свою политическую деятельность с вопросов культуры.

"Первое, что я вижу, и мне это близко - это культура. Культура не в том смысле, в котором ее понимают многие, как какой-то заповедник, какое-то сакральное знание, которое доступно немногим, а культура как наша среда. То, где мы существуем", - сказал он в эфире программы "Центральное телевидение" на НТВ.

Шнуров заявил, что будет выступать против цензуры в культуре, но за понимание "уместности" как основы культуры.

"Культура это не система запретов, а система понимания того, что уместно. Система уместностей, - пояснил он. - Где-то уместен мат, а где-то уместней промолчать. И молчание будет выглядеть сильнее, и звучать сильнее, чем любое матерное слово. И, несмотря на это, считаю мат неотъемлемой часть нашей культуры. То есть без цензуры, но за уместность".

Музыкант пообещал, что серьезность своих политических намерений он будет доказывать "своими высказываниями, своими тезисами, своим видением повестки, а не трюками" и троллингом.

"Это тот случай, когда политика сама пришла ко мне, постучала в двери. Ввиду того, что я вел острополитический блог в Instagram, я вынужден был смотреть на эти наши политические физиономии. И в один момент мне показалось - может быть, самонадеянно, - что я могу этим людям объяснить, что нашу страну можно сделать лучше. Это абсолютно не пафосные какие-то слова, это совершенно нормально, когда мужчина после 40 лет, добившись успехов, оборачивается вокруг и говорит: давайте я вам помогу, сделаю классно", - заявил музыкант.

Как сообщалось, 20 февраля Шнуров официально вступил в петербургское отделение "Партии роста". С предложением принять музыканта в партию выступила лидер парламентской фракции "Партии роста" Оксана Дмитриева.