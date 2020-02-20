Гендиректором "Метростроя" назначен экс-глава транспортного комитета Петербурга

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Акционеры ОАО "Метрострой" на внеочередном собрании в четверг прекратили полномочия генерального директора Николая Александрова и решили избрать новым руководителем Сергея Харлашкина. До этого назначения он временно исполнял обязанности гендиректора компании.

"Решением собрания акционеров полномочия Александрова Н.В. прекращены 20 февраля 2020 года. Генеральным директором ОАО "Метрострой" избран Харлашкин Сергей Викторович, он вступает в должность 21 февраля 2020 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Харлашкин ранее возглавлял комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга и был назначен врио генерального директора "Метростроя" 19 декабря 2019 года.

Как сообщалось, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в минувший понедельник ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО "Метрострой". генподрядчика по строительству метрополитена.

Александров ранее был заключен под стражу по делу о растрате, а в конце января этого года переведен под домашний арест.

Согласно версии следствия, не позднее 7 ноября 2017 года Александров вступил в сговор с Олегом Кузьменко и Анатолием Болотовым, чтобы похитить денежные средства ОАО "Метрострой". Сделать это они собирались с помощью фиктивного договора на поставку нерудных материалов под видом исполнения государственных контрактов. По данным КРТИ Петербурга, эти контракты связаны со строительством Фрунзенского радиуса метро. Следствие полагает, что ущерб от действий фигурантов превышает 178 млн рублей.

"Метрострой" был основан в 1941 году, специализируется на строительстве метро, энергетических объектов и инженерных систем. Согласно информационно-аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", компания на 25% принадлежит ГУП "Петербургский метрополитен", на 21% - комитету имущественных отношений Петербурга, около 14% находятся в собственности Вадима Александрова (бывший генеральный директор компании), около 24% - его сына Николая Александрова. Остальными акциями владеют граждане России, Германии, Украины и Эстонии.