Бывшему главе петербургского "Метростроя" вменили растрату 153 млн рублей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Бывшему гендиректору петербургского "Метростроя" Николаю Александрову, который уже обвиняется в растрате, вменили новый эпизод растраты на 153 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Об этом стало известно на заседании Дзержинского райсуда.

Суд отклонил просьбу следствия вернуть Александрова в СИЗО из-под домашнего ареста. Топ-менеджера арестовали в декабре, а в конце января ему смягчили меру пресечения.

Следствие обвинило Александрова в нарушениях условий домашнего ареста. По данным следствия, он вопреки запрету пользовался мобильной связью, теоретически мог пользоваться интернетом, выходил из дома, не уведомляя следователя. Кроме того в ходатайстве было указано, что "он следствию не содействует, а даже противодействует (хотя обещал 10.12.2019 в суде, что не будет этого делать), отрицая очевидные факты" (цитата по объединенной пресс-службе).

Суд установил, что Александров выходил из дома только с разрешения следователя и УФСИН, зафиксированные следствием звонки совершала его жена, а доказательств, что он пользуется интернетом, нет. Поэтому суд отклонил ходатайство о возвращении обвиняемого под стражу.

Представляя новый эпизод обвинения, следствие сообщило, что речь идет о растрате средств, выделенных на строительство станций метро Фрунзенского радиуса, что уже вменялось Александрову, а также поставки кабельной продукции для использования при выполнении электромонтажных работ.

"Следствие уверено, что в закупке указанной продукции не было никакой необходимости, однако Александров и неустановленные лица всех убедили в том, что необходимость есть, заключили фиктивный договор поставки с ООО "Опт-Юнион", перечислили деньги, подписали необходимые документы, кабельная продукция поставлена, конечно же, не была. Денежные средства соучастники обналичили", - говорится в сообщении пресс-службы.

26 февраля Александру предъявили такое обвинение, он вины не признал и отказался от дачи показаний.

Первый эпизод обвинения касается хищений при строительстве станций метро Фрунзенского радиуса. Кроме Александрова, по делу проходят глава ООО "БТР" Анатолий Болотов и директор управления производственно-технологической комплектации - филиала ОАО "Метрострой" Олег Кузьменко, они также были арестованы в декабре.

По версии следствия, в ноябре 2017 года Александров объединился с Кузьменко и Болотовым ради хищения денег "Метростроя". Для этого н заключил фиктивный договор на поставку сырья под видом исполнения госконтрактов. Следствие оценило ущерб в 178 млн рублей.

"Метрострой" был основан в 1941 году, специализируется на строительстве метро, энергетических объектов и инженерных систем. Согласно информационно-аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", компания на 25% принадлежит ГУП "Петербургский метрополитен", на 21% - комитету имущественных отношений Петербурга, около 14% находятся в собственности Вадима Александрова (бывший генеральный директор компании), около 24% - его сына Николая Александрова. Остальными акциями владеют граждане России, Германии, Украины и Эстонии.