Поиск

Законопроект о праве сотрудников ФСО применять силу прошел первое чтение

Законопроект о праве сотрудников ФСО применять силу прошел первое чтение
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект (№865031-7), который дает сотрудникам Федеральной службы охраны применять физическую силу, оружие, боевую технику и спецсредства "в случае наличия соответствующих угроз".

Поправки подготовили в думском комитете по безопасности и борьбе с коррупцией и направлен на уточнение полномочий сотрудников Федеральной службы охраны.

Один из авторов законопроекта, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн объяснил на заседании, что сотрудникам ФСО предлагается предоставить право применять физическую силу, оружие, боевую технику и спецсредства "в случае наличия соответствующих угроз и в порядке, предусмотренном не только законом "О государственной охране", но и другими нормативными правовыми актами". Также им разрешат применять боевую технику в порядке, определяемом правительством.

Солдатам-призывникам, которые охраняют объекты госохраны, также предлагается дать право применять силу.

ФСО Александр Хинштейн Госдума

Новости

Вертолет задел электропровода при посадке под Ярославлем

Вертолет задел электропровода при посадке под Ярославлем

Российский военный спутник "Меридиан-М" успешно вывели на орбиту

В Кремле учли данные Титова о росте числа уголовных дел на предпринимателей

ФАС раскрыла детали картельного сговора на торгах "Ростелекома"

Сергей Шнуров вступил в "Партию роста"

Сергей Шнуров вступил в "Партию роста"

Госдума приняла закон о маткапитале после рождения первенца

Госдума приняла закон о маткапитале после рождения первенца

Штурмовик Су-25 загорелся при взлете в Липецке

Более 1 трлн рублей из федерального бюджета оказались неизрасходованными в 2019 году

Более 1 трлн рублей из федерального бюджета оказались неизрасходованными в 2019 году

С Плесецка запущена первая в 2020 году ракета "Союз-2" с военным спутником

Страховщики оценили в $1,2 млрд убыток за три разбившихся вертолета за 4 месяца

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');