Законопроект о праве сотрудников ФСО применять силу прошел первое чтение

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект (№865031-7), который дает сотрудникам Федеральной службы охраны применять физическую силу, оружие, боевую технику и спецсредства "в случае наличия соответствующих угроз".

Поправки подготовили в думском комитете по безопасности и борьбе с коррупцией и направлен на уточнение полномочий сотрудников Федеральной службы охраны.

Один из авторов законопроекта, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн объяснил на заседании, что сотрудникам ФСО предлагается предоставить право применять физическую силу, оружие, боевую технику и спецсредства "в случае наличия соответствующих угроз и в порядке, предусмотренном не только законом "О государственной охране", но и другими нормативными правовыми актами". Также им разрешат применять боевую технику в порядке, определяемом правительством.

Солдатам-призывникам, которые охраняют объекты госохраны, также предлагается дать право применять силу.