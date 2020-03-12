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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:03

Законопроект о праве ФСО применять силу прошел второе чтение

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о праве сотрудников Федеральной службы охраны применять физическую силу, оружие и спецсредства.

В документе (№865031-7) предусмотрено, что сотрудники ФСО могут так действовать при наличии соответствующих угроз и в порядке, предусмотренном не только законом "О государственной охране", но и другими нормативными правовыми актами.

Разрешение на применение силы также предлагается закрепить за военнослужащим, проходящими срочную военную службу по призыву в органах государственной охраны, привлеченным для обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов.

Также законопроект наделяет сотрудников органов государственной охраны правом "применять боевую технику в порядке, определяемом правительством".

Поправки подготовили в думском комитете по безопасности и борьбе с коррупцией, чтобы уточнить полномочия сотрудников ФСО. Первое чтение документ прошел в феврале.

ФСО Госдума

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