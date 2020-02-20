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В Росавиации назвали собственника упавшего под Ярославлем вертолета

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) подтвердило, что вертолет, совершивший жесткую посадку в Ярославской области, принадлежит частному лицу - Андрею Шелестову, который также является пилотом.

Ведомство сформировало специальную комиссию для выяснения причин инцидента. Отмечается, что представители комиссии уже выехали на место происшествия.

По предварительным данным, вертолет зацепился за линии ЛЭП при взлете. Пресс-секретарь Главного управления МЧС по региону Михаил Зверев сообщил ранее, что авария произошла при посадке.

Как сообщалось, в четверг вертолет совершил жесткую посадку у населенного пункта Веслево. На борту находился только пилот, он направлен в медицинское учреждение с травмами. У вертолета повреждены лопасти.

Росавиация Ярославская область

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