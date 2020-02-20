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Вертолет задел электропровода при посадке под Ярославлем

Вертолет задел электропровода при посадке под Ярославлем
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Ярославской области вертолет совершил жесткую посадку, задев линию электропередачи. Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Главного управления МЧС по региону Михаил Зверев.

Вертолет задел электропровода при посадке на базе отдыха "Попов луг" под населенным пунктом Веслево. По словам собеседника, на борту находился только пилот. Он направлен в медицинское учреждение.

Как сообщается, повреждены лопасти воздушного судна.

Информированный источник уточнил агентству, что вертолет принадлежит частному лицу.

Ярославская область МЧС

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