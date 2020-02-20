В Кисловодске арестовали школьницу, убившую бабушку за замечание об уборке

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Кисловодский городской суд избрал меру пресечения в отношении 14-летней девочки, которая подозревается в убийстве своей бабушки, сообщает пресс-служба суда в четверг.

"В отношении несовершеннолетней избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее со ссылкой на данные следствия, вечером 13 февраля между 59-летней бабушкой и ее 14-летней внучкой произошел конфликт из-за сделанного девочке замечания о качестве уборки. Из-за этого девочка несколько раз ударила ее ножом. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

Девочка была задержана по подозрению в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).