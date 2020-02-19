Внучка убила бабушку в Кисловодске за замечание о плохой уборке

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Ставропольском крае по факту убийства 59-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в среду.

По данным следствия, в Кисловодске вечером 13 февраля между бабушкой и ее 14-летней внучкой произошел конфликт из-за сделанного девочке замечания о качестве уборки.

В ссоре девочка несколько раз ударила бабушку ножом. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

Подозреваемая в убийстве задержана. Следователь направил в суд ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении.