Роспотребнадзор заявил о "рискованной ситуации" с ростом резистентности ВИЧ

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Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Резистентность вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) растет ко всем классам препаратов, что "свидетельствует о рискованной ситуации", говорится в материалах Роспотребнадзора.

Ведомство также отмечает тенденцию к постепенному распространению лекарственной устойчивости вируса среди так называемых наивных пациентов, то есть тех больных, которые ранее не принимали лекарства от ВИЧ. "В 2015-2019 годах у 5,2% пациентов, не имеющих опыта приема антиретровирусных препаратов, была выявлена лекарственная устойчивость ВИЧ", - говорится в документе.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, снижение темпов инфицирования ВИЧ в 2019 году составило 7,5% - около 80,1 тысяч случаев по сравнению с 85,9 тысячами в позапрошлом году. Всего в прошлом году, по предварительным данным, в России проживало 1,068 млн россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция.

В настоящее время сохраняется тенденция заражения ВИЧ среди людей активного трудоспособного возраста, преимущественно ВИЧ диагностируется (70%) у россиян 30-49 лет. Вместе с тем, по данным Роспотребнадзора, растет число детей и подростков, инфицированных ВИЧ, на наблюдении состоит 11 тысяч детей, из них более 50% в возрасте старше 11 лет, 16,9% - в возрасте 8-10 лет. Вместе с тем доля впервые выявленных молодых людей (15-20 лет) с ВИЧ снизилась с 1,6% в 2016 году до 0,8% в прошлом году.

Также Роспотребнадзор обращает внимание на то, что "остается низким охват тестированием на ВИЧ-инфекцию ключевых групп населения", являющихся драйверами развития эпидемии, охват тестами этих категорий составляет всего 4,1% от всех тестов на ВИЧ, при этом 21% новых случаев ВИЧ-инфекции регистрируется в этих группах. Ведомство не уточняет, о каких группах населения идет речь, но обычно говорят о том, что значительную часть заразившихся, особенно невыявленных, составляют наркоманы из-за пользования одним и тем же шприцом.

В данных Роспотребнадзора также говорится о том, что доля инфицированных при употреблении инфекционных наркотиков снизилась с 56% в 2012 году до 33% в прошлом году.

В свою очередь, помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова, выступая на "круглом столе" в Госдуме в пятницу, заявила, что в последние три года наблюдается снижение темпов заражения ВИЧ в России.

"Снижение идет на фоне ежегодного увеличения обследования населения. Это говорит о том, что мы контролируем ситуацию", - сказала Габбасова. Она отметила, что это позволяет направить усилия "на регионы, где отмечается наибольший прирост, и где есть бремя ВИЧ, связанное с накоплением случаев".

Габбасова сообщила, что Россия перешла на новые рекомендации ВОЗ, в которых говорится о необходимости лечить всех инфицированных, но пока "у нас остается пул больных, который мы должны закрыть".

В 2018 году, по данным Росстата, ВИЧ-инфекция была причиной более половины от всех смертей от инфекционных заболеваний (56% - 20,6 тыс. человек). За весь период наблюдения умерли 355 тысяч инфицированных, в том числе 33,6 тысяч человек в 2019 году, сообщает Роспотребнадзор (снижение на 8,9% по сравнению с 2018 годом, но увеличение по сравнению с прошлыми годами, 2017 год - 31 тыс., предыдущие годы - 30 тыс., 27 тыс.). Ведущая причина летальных исходов среди инфицированных ВИЧ - туберкулез. За ним следует различные пневмонии, злокачественные новообразования, токсоплазмоз головного мозга, кандидоз.