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Что произошло за день: пятница, 21 февраля

Ситуация в Идлибе, задержание россиянки в Испании и "карантинный" вагон поезда "Киев - Москва"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские военные сообщили о многокилометровых турецких военных колоннах в сирийском Идлибе. Они опровергли сообщения об идущих к сирийско-турецкой границе потоках беженцев, а боевиков обвинили в использовании мирных жителей в качестве "живого щита". Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что люди из "Сирийской национальной армии" воюют в Ливии.

- Роспотребнадзор заявил о росте устойчивости ВИЧ к лекарствам. В 2015-2019 годах она была выявлена у 5,2% пациентов, не принимавших ранее антиретровирусные препараты. Помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова на "круглом столе" в Госдуме заявила о снижении темпов распространения вируса в России, глава ВИЧ-Центра Вадим Покровский с ней не согласился, сообщив, что за три года заразились 300 тысяч человек, 80 тысяч носителей ВИЧ умерли.

- Сотрудницу Всероссийского центра карантина растений задержали в Испании. По данным МИД РФ, Олеся Красилова находилась в стране в составе официальной делегации. В Россельхознадзоре считают, что женщину могли задержать по запросу США.

- Прокуратура Софии заочно обвинила троих россиян в покушении на убийство. В Болгарии Сергея Павлова, Сергея Федотова и Георгия Горшкова обвиняют в попытке отравить торговца оружием Эмилиана Гебрева, его сына Христо и директора компании "Производственая деятельность" Валентина Тахчиева в 2015 году. Посольство России в Болгарии пока никаких запросов не получало.

- Группу пассажиров с поезда "Киев - Москва" посадили на карантин по коронавирусу. В одном вагоне с ними ехала китаянка, у нее поднялась температура. Женщину отправили в Брянскую инфекционную больницу, ее соседей по вагону также направили под наблюдение врачей. Среди них - 13 украинцев, шестеро россиян, по одному гражданину Узбекистана и Канады. Позднее взятый у гражданки Китая анализ на коронавирус дал отрицательный результат.

- Заместителя главы Минздрава РФ Сергея Краевого решили лишить докторской степени. Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ пришел к выводу, что в диссертации большое количество заимствований из других работ. Окончательное решение должен принять президиум ВАК.

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