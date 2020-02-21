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Автограф Путина ушел с молотка за 340 тысяч рублей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Благодарственное письмо американисту Валентину Зорину с личным автографом президента РФ Владимира Путина продали на торгах аукционного дома "12й стул" за начальную стоимость в 340 тысяч рублей, топ-лотом торгов аукциона стали рукописи режиссера Андрея Тарковского к фильму "Зеркало", проданные за 2 млн рублей.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома, в письме, датированным 12 сентября 2001 года, Путин поблагодарил Зорина за подарок - книгу "Неизвестное об известном". При этом наиболее востребованными на торгах, по словам организаторов, оказались лоты, связанные с именем режиссера и сценариста Андрея Тарковского.

На аукцион были выставлены его рукописные заметки, сделанные при работе над культовым кинофильмом "Зеркало". Пять листов, каждый из которых превысил стартовые отметки в 120 тысяч рублей, были проданы по ценам от 160 до 650 тысяч рублей.

Наибольшую сумму - 650 тысяч рублей - заплатил покупатель за написанный рукой Тарковского фрагмент режиссерского сценария со сценой убийства курицы - диалог между героинями Ларисы Тарковской (жены режиссера) и Маргаритой Тереховой, исполнительницей главной роли в "Зеркале". В общей сложности, рукописные материалы Тарковского к этой кинокартине, его автографы и фотографии были проданы почти за 2 млн рублей.

Бейсболка "Группировки Ленинград", подписанная ее лидером, Сергеем Шнуровым, обошлась новому владельцу в 4,2 тысячи рублей (старт составлял 1 тысячу рублей).

"Одним из самых необычных лотов аукциона стал предмет "гоголианы": замок и ручка калитки дома Гоголя на Никитском бульваре. Калитка вместе с замком и металлическим ограждением была выброшена в 1990-х гг. во время ремонта усадьбы графов Толстых, где последние годы прожил Николай Васильевич Гоголь, и где он сжег второй том "Мертвых душ". Этот лот был продан за 180 тысяч рублей", - добавили в пресс-службе аукционного дома.

Автограф шведской писательницы Астрид Линдгрен, адресованный поэту Арсению Тарковскому, был продан за 50 тысяч рублей. Коллекцию "Конвертов первого дня" с автографами космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Валентины Терешковой и других приобрели за 30 тысяч рублей.

Всего на двадцатом аукционе "Анимация. Кино. Книги. Архивы. Графика. Редкие документы" аукционного дома "12й стул" было выставлено 522 лота в 14 разделах.

Владимир Путин Валентин Зорин 12й стул

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