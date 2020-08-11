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Сочинский студент продает автограф Путина за 1 млн рублей

Вырученные деньги Владимир Коноков хочет потратить на учебу в Москве

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Автограф президента России и ручку, которой он был сделан, выставил на продажу студент социального колледжа Сочи Владимир Коноков, чтобы продолжить свое образование.

"Мне легко удалось получить автограф Путина 7 марта 2014 года возле Художественного музея. Ручку с логотипом Олимпиады 2014 года для автографа мне тогда подарили сотрудники музея", - рассказал Коноков "Интерфаксу".

"Шесть лет я хранил автограф президента России, а теперь решил его продать за миллион рублей, чтобы получить в Москве достойное образование", - отметил он.

При этом, по словам Конокова, он еще не определился, кем хочет стать - "или социальным работником, или журналистом". "Хочу приносить пользу людям и государству", - подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что опубликовал объявление о продаже 8 августа, но пока, в основном, ему звонят из СМИ. "Пока никто не покупает, только прицениваются. Но звонков много", - сказал студент.

Как сообщалось, 7 марта 2014 года, перед открытием Паралимпиады, президент РФ посетил выставку "Прикоснись к картине" в Сочинском художественном музее. Особенностью выставки являлось то, что представленные картины можно было потрогать руками, что запрещено в большинстве музеев мира.

В феврале сообщалось, что благодарственное письмо американисту Валентину Зорину с личным автографом Путина продали на торгах аукционного дома "12й стул" за начальную стоимость в 340 тысяч рублей. Как рассказали тогда "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома, в письме, датированным 12 сентября 2001 года, президент РФ поблагодарил Зорина за подарок - книгу "Неизвестное об известном".

Владимир Путин Сочи Владимир Коноков

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